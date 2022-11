James Gunn, nouveau patron de DC Studios, s'est adressé publiquement aux fans

Fraîchement nommé à la tête de DC Studios, James Gunn a adressé un premier message à l’intention des fans via son compte Twitter, ce dimanche, afin de partager son ambition de proposer «la plus grand histoire jamais racontée» à la télévision et au cinéma.

Une entrée en matière très encourageante. C’est sur son compte Twitter que James Gunn, qui vient d’être nommé à la tête de DC Studios avec le producteur Peter Safran, a partagé son ambition de proposer aux fans de DC Comics «la plus grand histoire jamais racontée», à travers de nouvelles productions, aussi bien la télévision qu’au cinéma.

Opened up Twitter at the end of a long, creative weekend to see the many tweets to #SaveLegendsofTomorrow & #ReleaseTheAyerCut & fan support for other DC projects over the years. The majority of these requests were enthusiastic & respectful. — James Gunn (@JamesGunn) November 6, 2022

«J’ouvre Twitter après un week-end long et créatif pour y découvrir vos messages #SauverLegendsOfTomorrow et #ReleaseTheAyerCut et le soutien des fans pour d’autres projets DC de ces dernières années. La majorité de ces requêtes étaient enthousiastes et respectueuses. Il est important de vous accorder, vous les fans, notre reconnaissance et de vous dire que nous entendons vos différents désirs à propos de l’évolution de DC», peut-on lire.

«Bien que notre capacité à interagir sur Twitter a été réduite en raison de la masse de travail exigée par nos nouvelles fonctions, nous sommes à l’écoute et ouverts à toutes les idées au moment d’embarquer dans cette nouvelle aventure et nous continuerons à le faire à l’avenir. Mais notre principale tâche à l’heure actuelle est de définir l’histoire qui nous attend avec le nouveau DC, et de raconter la plus grande histoire jamais racontée à travers plusieurs films, séries et séries animées», poursuit-il.

Il y a quelques semaines, James Gunn et Peter Safran ont signé un accord de quatre ans pour piloter la nouvelle entité DC Studios, qui aura la lourde tâche de coordonner l’ensemble des productions des héros issus de l’univers DC Comics (Superman, Batman, Black Adam, Shazam, etc.), et de les intégrer dans un vaste ensemble similaire à ce que Kevin Feige a réussi à faire avec Marvel Studios. Avec cette première sortie médiatique, James Gunn semble plus motivé que jamais à honorer les attentes des fans.