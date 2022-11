Deadpool 3 : Ryan Reynolds exprime sa joie de retrouver Hugh Jackman au casting

Dans un entretien avec le site américain Collider, Ryan Reynolds s’est exprimé sur la présence de Hugh Jackman au générique de «Deadpool 3», dans lequel il reprendra exceptionnellement le rôle de Wolverine.

L’enthousiasme est palpable. Dans un entretien avec le site américain Collider, Ryan Reynolds n’a pu masquer sa joie de pouvoir compter sur la présence de Hugh Jackman au casting de «Deadpool 3». L’acteur australien y reprendra exceptionnellement le rôle de Wolverine, qu’il n’avait plus incarné depuis le film «Logan», sorti en 2017, et qui venait mettre un terme à l’arc narratif de son personnage. Ce qui n’était pas sans complication en vue de le faire revenir à l’écran, cette fois au sein du MCU, le Marvel Cinematic Universe piloté par Kevin Feige, le grand patron de Marvel Studios.

«J’ai toujours souhaité qu’Hugh Jackman reprenne le rôle. Ma première entrevue avec Kevin Feige après que Disney ait racheté la Fox (…) était pour parler de faire un film avec nous deux, Deadpool et Wolverine. Mais cela n’était pas possible à l’époque. Puis, Hugh m’a appelé à un moment absolument parfait, disant qu’il était intéressé pour reprendre le rôle une dernière fois. (…) Après cela, il était de mon devoir d’aller voir Kevin Feige pour lui vendre à nouveau cette idée», explique Ryan Reynolds, avant de préciser les difficultés rencontrées pour rendre cette réunion possible.

«Ajouter Hugh Jackman au générique n’est pas compliqué en soit. C’est un oui immédiat et sans conditions. Mais il y a beaucoup de choses en mouvement entre la Fox et X-Men, et tout ce que Marvel tente d'intégrer. Cela a exigé beaucoup de préparation pour rendre cela possible. Mais ils l’ont fait. Et j’en suis ravi car travailler avec Hugh Jackman est un rêve qui se réalise. Mais avoir enfin Logan et Wade (Wolverine et Deadpool, ndlr) ensemble dans un film dépasse les rêves les plus fous que je pouvais avoir. Donc je suis surexcité à l’idée de faire ce film», poursuit l’acteur.

On notera au passage que ce n’est pas la première fois que Ryan Reynolds, dans la peau de Deadpool, va croiser la route de Hugh Jackman en Wolverine, puisque les deux personnages s’étaient rapidement affrontés en 2009 dans «X-Men Origins : Wolverine». Les choix artistiques de l’époque avait d'ailleurs enragé les fans, tant est si bien que, dans «Deadpool 2», la nouvelle version du héros voyage dans le temps pour tuer l’ancienne. Le troisième volet de «Deadpool» est attendu dans les salles le 6 novembre 2024 en France.