Disney+ : Lin-Manuel Miranda rejoint le casting de la série «Percy Jackson»

Disney+ a annoncé que le comédien Lin-Manuel Miranda venait de rejoindre le casting de «Percy Jackson and The Olympians» dans le rôle d’Hermès. La série est attendue sur la plate-forme de streaming dans le courant de l’année 2023.

Un rôle divin. Lin-Manuel Miranda incarnera le Dieu grec Hermès dans la série «Percy Jackson and The Olympians», a annoncé Disney+ ce lundi 7 novembre, via les réseaux sociaux. Dans la mythologie, Hermès, qui serait le fils de Zeus et de Maïa, la fille du titan Atlas, est connu pour être le messager des dieux, le protecteur des voyageurs, des commerçants, des voleurs et des troupeaux. Il est réputé pour sa ruse et sa rapidité. C’est lui qui conduit les morts vers les Enfers.

A message from the messenger god himself: @Lin_Manuel Miranda is Hermes in #PercyJackson and the Olympians, an Original series coming to #DisneyPlus! pic.twitter.com/ncXp0Rl8Un — Disney+ (@DisneyPlus) November 7, 2022

Attendue dans le courant de l’année 2023 sur Disney+, la production de «Percy Jackson and The Olympians» a débuté en juin dernier à Vancouver, au Canada. Lors de la D23 Expo en septembre dernier, la plate-forme de streaming avait dévoilé les premières images de la série, avec l’acteur Walker Scobell (The Adam Project) dans le rôle de ce héros de 12 ans qui arrive sur le camp Half-Blood, un centre spécialement dédié aux demi-dieux.

Le reste du casting comprend Leah Sava Jeffries et Aryan Simhadri, qui incarneront les meilleurs amis de Percy, Annabeth Chase et Grover Underwood. Virginia Kull jouera Sally, la mère du héros, Glynn Turman sera le Centaure Chiron, tandis que Jason Mantzoukas jouera le rôle de Dionysos. Megan Mullally, Timm Sharp, Dior Goodjohn, ou encore Charlie Bushnell, sont également au générique.