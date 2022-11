«Monstre» : deux nouvelles saisons de l’anthologie de Ryan Murphy ont été commandées

Créée par Ryan Murphy, la série anthologique «Monstre» vient d’être renouvelée pour deux saisons supplémentaires par Netflix. Pour le moment, aucune information sur l’identité des prochains «monstres» n’a été dévoilée.

La mort continue de faire recette. Lancée le 21 septembre dernier sur Netflix, «Monstre : l’histoire de Jeffrey Dahmer» s’est imposée comme une des séries plus populaires de Netflix en un temps record, devenant la deuxième série en langue anglaise la plus regardée de l’histoire de la plate-forme de streaming (source Netflix). C’est donc tout naturellement que deux nouvelles saisons viennent d’être commandées. Elles seront consacrées à «d’autres figures monstrueuses qui ont eu un impact sur la société», précise un communiqué. Sans plus de précision sur l’identité des protagonistes.

Signé pour un contrat record de 300 millions de dollars en 2018, Ryan Murphy était sous le feu des critiques il y a encore quelques mois en raison des succès modérés, voir décevants, de ses précédentes productions sur Netflix (Hollywood, Ratched, The Politician). Il a toutefois eu le bonheur de voir «The Watcher», lancée le 13 octobre dernier, obtenir également une seconde saison, après un large plébiscite des téléspectateurs.

Following the record-breaking success of DAHMER - Monster: The Jeffrey Dahmer Story, Ryan Murphy & Ian Brennan will create two more installments that will focus on other monstrous figures who have impacted society.





A second season of The Watcher has also been greenlit! pic.twitter.com/NmFdj6soJj

— Netflix (@netflix) November 7, 2022