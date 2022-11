«This England, les années Boris Johnson» : la série britannique événement à voir sur myCANAL le 28 novembre

Lancée fin septembre sur la chaîne britannique Sky Atlantic, «This England» revient sur l’arrivée au pouvoir de Boris Johnson après la victoire du Brexit, et à l’aube de l’épidémie du Covid-19. Une série à découvrir en exclusivité sur myCANAL à partir du 28 novembre.

Derrière les portes du pouvoir. Lancée à la fin du mois de septembre dernier sur la chaîne britannique Sky Atlantic, «This England» voit Kenneth Branagh incarner Boris Johnson, après sa victoire aux élections législatives pour le Parti conservateur en 2019, au moment où il doit préparer le Royaume-Uni à sortir de l’Union Européenne.

L’homme politique doit également affronter les attaques de l’opposition, les frondeurs de son propre parti, et gérer les bouleversements dans sa vie privée. Et pourtant, au début de l’année 2020, un virus apparu à Wuhan en Chine commence à s’étendre sur la surface du globe. Et s’apprête à déferler sur le pays, faisant basculer la vie de milliers de personnes en un temps record.

Une actualité encore fraîche

Déclinée en 6 épisodes, «This England» sera accessible en France en exclusivité à partir du 28 novembre sur myCANAL. Les téléspectateurs vont y découvrir Kenneth Branagh dans la peau de l’ancien chef du gouvernement britannique, pour une plongée dans les coulisses du pouvoir, au plus près de Boris Johnson au moment où il doit affronter une crise sanitaire sans précédent.

De l’autre côté de la Manche, la série a été accueillie froidement par une partie de la critique, certains lui reprochant de proposer un portrait flatteur de Boris Johnson, omettant le scandale connu sous le nom de «Partygate», qui a éclaté au moment où la fiction se trouvait en post-production. Mais qui a profondément modifié la perception de la façon dont le Premier ministre a réagi face à la pandémie de Covid-19. D’autres ont estimé qu’il était probablement trop tôt pour revivre un tel traumatisme collectif sans le recul nécessaire.

Il n’en reste pas moins que «This England» est une série captivante qui dépeint avec une précision étonnante la progression de l’épidémie de coronavirus, et les réactions en chaîne que cela a provoqué dans le monde politique, scientifique, et celui de la presse.