Indiana Jones : une série est en développement chez Disney+

Selon le site américain Variety, Disney+ chercherait à développer une série centrée sur le personnage d’Indiana Jones. Le projet n’en est toutefois qu’à ses balbutiements.

L’idée est lancée. Selon le site américain Variety, Disney+ et Lucasfilm auraient commencé à étudier la possibilité de développer une série centrée sur le personnage d’Indiana Jones. Des entretiens informels avec plusieurs auteurs sur la manière dont il serait possible de construire un récit dans l’univers du célèbre archéologue auraient déjà été menés. Aucun scénariste ne s’est vu confié le projet pour le moment, aucun détail sur une éventuelle intrigue n’est connu, et on ne sait pas s’il s’agira d’un prequel ou d’un spin-off de la saga cinématographique.

Le site Variety rappelle que Harrison Ford a d’ores et déjà annoncé que le 5e film, attendu dans les salles le 28 juin 2023 en France, marquerait sa dernière incarnation du personnage. Une décision qui a poussé Disney à imaginer la suite à donner à la saga, que ce soit à travers une série, de nouveaux films, ou autres.

À noter qu’une série baptisée «Les Aventures du jeune Indiana Jones», avec Sean Patrick Flanery dans le rôle principal, avait déjà vu le jour entre 1992 et 1993 avec deux saisons (Harrison Ford avait fait une apparition le temps d’un épisode) sur la chaîne américaine ABC, ainsi que quatre téléfilms diffusés entre 1994 et 1996.