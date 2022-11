Rogue Heroes : la série britannique avec Alfie Allen (Game of Thrones) arrive le 1er décembre sur myCANAL

Adaptation du roman éponyme de Ben MacIntyre par Steven Knight, le créateur de «Peaky Blinders», la série «SAS : Rogue Heroes» raconte comment la célèbre Special Air Services – les forces spéciales britanniques – a vu le jour durant les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale. Un récit passionnant à découvrir à partir du 1er décembre sur myCANAL.

Incroyable, mais vrai (en majorité). Lancée sur la chaîne britannique BBC One le 30 octobre dernier, «SAS : Rogue Heroes» voit Steven Knight - le créateur de «Peaky Blinders» - adapter en série télévisée le roman éponyme de Ben MacIntyre, qui raconte l’histoire à peine croyable de la formation de la célèbre Special Air Services – les forces spéciales britanniques – pendant la Seconde Guerre mondiale.

À l’instar de «Peaky Blinders», cette série en 6 épisodes s’appuie sur une réalisation dynamique et une bande son très rock’n roll, pour mettre en image la manière dont David Stirling, un jeune officier excentrique, va repenser le fonctionnement des unités de commando.

Un casting de visages connus

Avec deux autres soldats de l’armée britannique tout aussi «dérangés» que lui, ils vont établir un plan audacieux, certes, mais qui va à l’encontre de toutes les règles de la guerre moderne, afin de semer le chaos derrière les lignes ennemies. Une épopée aussi complexe et imparfaite, qu’héroïque et courageuse.

Impossible de s’ennuyer au fil des épisodes de «SAS : Rogue Heroes», dont les épisodes seront à découvrir en exclusivité sur myCANAL à partir du 1er décembre. Les téléspectateurs y retrouvent des visages bien connus, notamment ceux de Connor Swindells (Sex Education), Alfie Allen (Game of Thrones), Jack O’Connel (La loi de la jungle), Dominic West (The Crown), Sofia Boutella (Life on Mars), César Domboy (Eugénie Grandet), ou encore Virgil Bramly (Validé).