Larry et son nombril : la saison 12 a commencé son tournage

C’est via son compte Instagram que le comédien J.B. Smoove a confirmé que le tournage de la saison 12 de «Larry et son nombril» venait de reprendre. La date de diffusion sur la chaîne américaine HBO n’a pas encore été révélée.

Les fans de Larry David peuvent se réjouir. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, pour y faire la promotion de son spectacle, J.B. Smoove, qui incarne le personnage de Leon Black dans la série, a confirmé que le tournage de la saison 12 de «Larry et son nombril» venait de reprendre. Le comédien y apparaît en compagnie de Larry David (avec lequel il feint de se disputer), ainsi que de Jeff Garlin et Susie Essman. Une chose est certaine, ils semblent tous être très en forme et d’excellente humeur.

Lancée en 2000 sur la chaîne américaine HBO, «Larry et son nombril» s’est imposée comme un bijou de la comédie sur le petit écran. Connu pour son travail sur la série «Seinfeld», Larry David y incarne son propre rôle au gré des pérégrinations aux quatre coins de Los Angeles où il enchaîne les quiproquos et les prises de bec, aussi bien avec ses proches qu’avec de parfaits inconnus.

Pour le moment, aucune date de diffusion de la saison 12 n’a été dévoilée par HBO. Les fans espèrent avoir la chance de découvrir les nouveaux épisodes d’ici la fin de l’année 2023. On croise les doigts.