Les Inconnus : voici les 5 chansons inoubliables du trio d'humoristes

Dans les années 1990, les Inconnus sont passés maîtres dans l’exercice de la parodie, aussi bien à travers leurs sketches inoubliables que leurs chansons humoristiques dont les mélodies sont encore aujourd’hui dans les têtes de toute une génération.

Didier Bourdon, Pascal Legitimus et Bernard Campan ont aussi donné de la voix durant leur carrière humoristique. Le trio des Inconnus a d'ailleurs connu de nombreux succès en vendant des milliers de singles parodiques, devenus des tubes du Top 50. D'«Isabelle à les yeux bleus» à «C'est toi que je t'aime», en passant par l'inoubliable «Auteuil, Neuilly, Passy», on se remémore leurs airs et leurs paroles avec plaisir.

Isabelle à les yeux bleus

Parodies de la chanson «Partenaire Particulier» du groupe Indochine, «Isabelle à les yeux bleus» s’amuse du look et des attitudes de ses membres. C’est monstrueux quoi.

Vice et Versa

Parodie de la chanson «Epaule Tattoo» d’Etienne Daho sorti en 1986 (il y a plein d’autres références à des groupes de l’époque, ndlr), «Vice et versa» voit le trio utilisé des termes scientifiques – anachorètes, déréliction, etc. – de manière décalée et satirique dans un clip tourné en pleine campagne.

Auteuil, Neuilly, Passy

Cette parodie organise la rencontre du rap des quartiers défavorisés avec le milieu bourgeois des quartiers chics parisiens. On y retrouve de multiples références, quelques notes d’un ballet de Jean-Baptiste Lully et de «Lettre à Élise» de Beethoven, et des paroles tirées du morceau «Peuple du monde » de Tonton David. On notera au passage que le clip a été récompensé aux Victoires de la musique en 1992.

C’est toi que je t’aime

Parodie des groupes rocks alternatifs de l’époque, comme la Mano Negra ou les Garçons Bouchers, cette chanson était devenue le tube de l’été en 1991 en France. Un morceau que beaucoup de monde a aimé «vachement beaucoup».

Rap-Tout

Parodie inspirée par le morceau «Sadeness» du groupe allemand Enigma, cette chanson s’amuse du système fiscal français, appuyant sur le fait qu'il serait abusif et confiscatoire. Le trio y intègre même une référence à leur autre morceau, «Auteuil, Neuilly, Passy», au moment de la scène de la bise : «Salut ! TVA bien ?».