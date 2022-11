Ironheart : Dominique Thorne revient sur son apparition dans «Black Panther : Wakanda Forever» (SPOILERS)

Le film «Black Panther : Wakanda Forever», actuellement au cinéma, permet d’introduire pour la première fois le personnage de Riri Williams, alias Ironheart, dans le MCU (Marvel Cinematic Universe). Une première apparition qui réjouit la comédienne Dominique Thorne.

Un avant-goût. Le film «Black Panther : Wakanda Forever» a permis à Marvel d’introduire le personnage de Riri Williams, alias Ironheart, aux yeux du grand public. Alors qu’une série qui lui sera consacrée est attendue sur Disney+ dans le courant de l’année 2023, Dominique Thorne s’est félicitée de voir son personnage intégrer le MCU (Marvel Cinematic Universe) de cette manière – qui est en phase avec son apparition dans les comics – plutôt qu’à travers un film revenant sur ses origines.

«Une des belles choses avec Riri est que, quand on la rencontre – aussi bien dans les comics qu’à l’écran – on la découvre dans sa vie de tous les jours. (…) Nous n’avons pas l’histoire de son origine comme cela a pu être le cas pour d’autres super-héros qui font leur apparition. Mais cela se déroule en découvrant un jour la vie d’une jeune étudiante de 19 ans, qui réalise des choses extraordinaires pendant son temps libre, et maintenant, elle doit apprendre à les utiliser», explique la comédienne au site américain Collider.

Le personnage de Riri Williams, alias Ironheart, est appelé à succéder à un autre super-héros, Tony Stark, alias Ironman. Dans «Black Panther : Wakanda Forever», on apprend qu’elle a réussi à construire une machine capable de détecter le vibranium. Les événements du film agissent sur elle comme un révélateur, et vont faire naître en elle la volonté de mettre ses talents au service d’une cause supérieure.

«Quand on plongera dans le monde d’Ironheart, nous aurons l’opportunité de la découvrir à un moment où les enjeux sont moins élevés que dans Black Panther 2, et nous verrons dans quelles aventures elle s’embarque et la manière dont celles-ci collent à ses nouvelles ambitions», poursuit Dominique Thorne.