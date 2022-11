Secret Invasion : le rôle d'Emilia Clarke révélé par erreur ?

Alors que le rôle d’Emilia Clarke était un des secrets les mieux gardés autour de la série «Secret Invasion», c’est la mise en ligne d’un GIF sur le site Tenor qui a révélé que la comédienne allait incarner Abigail Brand. Une erreur corrigée depuis… mais trop tard.

Oups. Depuis qu’Emilia Clarke a été annoncé au casting de la série Marvel «Secret Invasion», il était impossible de deviner le rôle qu’elle allait incarner à l’écran. Même la bande-annonce dévoilée en septembre, et dans laquelle elle fait une brève apparition, ne permettait pas de révéler l’identité de son personnage (voir à 01:19).

«Ça ne fait que commencer», lance ce personnage qui restait inconnu. Le site américain Collider vient toutefois de révéler qu’Emilia Clarke incarnera Abigail Brand dans la série. Comment peuvent-ils l’affirmer ? Une page officielle consacrée à la série créée sur le site Tenor a, pendant un temps, mis en ligne une série de GIF, dont un avec Emilia Clarke sur lequel un texte apparaissait : «its the beginning abigail brand». La mention a depuis été corrigée, et ne figure plus sur le GIF en question. On notera que l’information n’a pas encore été confirmée par Marvel, donc un micro-doute peut toutefois subsister.

Qui est Abigail Brand ?

Dans les comics Marvel, Abigail Brand se trouve à la tête de S.W.O.R.D, une agence extra-gouvernementale américaine qui est une sous-division du S.H.I.E.L.D, et qui a fait sa première apparition dans le MCU – Marvel Cinematic Universe – dans la série «WandaVision» sur Disney+. Sa mission est de protéger la Terre contre les menaces extra-terrestres. Ce qui semble parfaitement coller avec l’intrigue de «Secret Invasion» où des Skrulls, une race extra-terrestre capable de changer de forme à volonté, mèneraient une mission hautement problématique.

Dans les comics, le fait qu’Abigail Brand soit à moitié alien elle-même lui permet de représenter une alliée de choix pour Nick Fury (qui peut également compter sur l’aide de Talos, un Skrull incarné par Ben Mendelsohn).

Pour le moment, aucune information sur la date de diffusion précise de «Secret Invasion» n’a été dévoilée, si ce n’est qu’elle sera lancée sur Disney+ dans le courant de l’année 2023. Don Cheadle, Martin Freeman, Olivia Colman, Christopher McDonald, Kingsley Ben-Adir ou encore Killian Scott complètent le casting.