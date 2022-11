Stranger Things, saison 5 : les frères Duffer évoquent la conclusion de la série

Lors d’une conférence de presse organisée à Los Angeles et réunissant une partie du casting de «Stranger Things», Matt et Ross Duffer, ainsi que le réalisateur Shawn Levy, ont consenti à dévoiler quelques indices à propos de l’ultime saison 5 de la série.

Ross Duffer a notamment indiqué que cette cinquième saison serait plus alignée avec les deux premières au niveau des références et de l’ambiance générale. «Ce sera un mix de toutes les saisons précédentes, qui avaient toutes leurs propres tonalités… la saison 3 était le blockbuster estival, et la saison 4 plus l’horreur psychologique. Je crois que nous avons essayé de revenir un peu au début, avec une tonalité plus proche de la saison 1», explique-t-il.

Tous les personnages seront célébrés

Le frère de Matt Duffer a également rappelé l’importance des personnages et de leur arc narratif. «Aussi important que soit le surnaturel dans la série, nous avons ces personnages qui sont encore en vie. C’est primordial que nous parvenions à une conclusion de l’arc de ces personnages que nous suivons depuis la saison 1. Notre mission est de parvenir à conclure ces histoires en les rattachant entre elles, et en faisant notre grande révélation à la fin», poursuit-il.

S’il avoue être «paralysé par la peur» de dévoiler quoique ce soit concernant la saison 5, le réalisateur Shawn Levy a également souligné l’importance des personnages pour ce chapitre final. «Cette saison 5 prend bien soin des histoires de chacun des personnages, car ils sont le sang qui coule dans les veines de ‘Stranger Things’», insiste-t-il.

Pour rappel, la saison 5 sera composée de 9 épisodes (dont le premier est déjà terminé, ont-il révélé pendant cette conférence de presse, ndlr), dont le dernier pourrait durer plus de 2h, selon les frères Duffer. La mise en ligne est attendue dans le courant de l'année 2024.