Game of Thrones : cette folle théorie autour du spin-off sur Jon Snow pourrait tout changer à la conclusion de la série (SPOILERS)

Confirmée en juin dernier, la série dérivée de «Game of Thrones» consacrée à Jon Snow pourrait remettre en question la conclusion de la série originale, selon une théorie de plus en plus populaire chez les fans.

Un nouvel espoir. Alors que des millions de fans avaient été déçus par la manière dont s’était conclue «Game of Thrones» après l’ultime saison 8 en 2019, il semblerait que le spin-off consacré à Jon Snow – actuellement en développement, mais à propos duquel aucune information ne semble filtrer pour le moment – pourrait venir bouleverser l’ensemble, si l'on en croit une théorie qui circule actuellement sur Internet.

Aussi, selon l’animateur de la chaîne YouTube «Talking Thrones», la série dérivée produite par Kit Harington - qui y reprendra le rôle de Jon Snow, alias Aegon Targaryen - pourrait réintroduire un autre personnage clef de «Game of Thrones», à savoir le Roi de la Nuit. Comment est-ce possible, puisqu’il a été tué par Arya Stark et la fameuse dague en acier valyrien ? La théorie – déjà évoquée à l’époque de la diffusion de la série originale – voudrait que le Roi de la Nuit ait utilisé ses pouvoirs, largement supérieurs à ceux de Brandon Stark, pour prendre possession de son esprit au moment où Arya Stark lui plantait la lame dans le flanc.

L’utilisation du «don de zoman» (les change-peau) par le Roi de la Nuit sur le jeune homme permettrait ainsi d’expliquer pourquoi Brandon Stark a finalement accepté d’être nommé Roi de Westeros à la fin de la série. Il n'avait en effet de cesse d’affirmer qu’il ne pourrait jamais être le Seigneur de quoique ce soit, étant donné qu’il était désormais la Corneille à trois yeux. Il pourrait donc s'agir du Roi de la Nuit ayant pris le contrôle de Brandon Stark.

La réponse cachée dans le passé de la Maison Stark ?

«N'importe quoi», diront certains. Et bien, pas tant que ça. Dans la première saison de «Game of Thrones», la nounou de Brandon Stark lui parle d’un autre Brandon Stark, Brandon le Briseur, un personnage semi-légendaire ayant existé à la période de l’Âge des Héros, qui se serait allié au puissant Joramun, le roi des Sauvageons, pour vaincre le Roi de la Nuit de l’époque… qui n’était autre que le 13e Seigneur Commandant de la Garde de Nuit.

Ce dernier, issu de la Maison Stark, serait tombé amoureux d’une Marcheuse Blanche, et serait ainsi devenu le Roi de la Nuit, effectuant de nombreux sacrifices humains, à l’instar de Craster dans les saisons 2 et 3 de «Game of Thrones», qui donnait ses enfants (nés de ses relations incestueuses avec ses filles) aux Marcheurs Blancs.

Selon un conte, Brandon le Briseur aurait exigé par la suite que toute trace de l’existence du 13e Seigneur Commandant de la Garde de Nuit soit effacée des livres d’Histoire. Certaines versions du conte expliquent qu’il cherchait ainsi à dissimuler le fait que le Roi de la Nuit était lui-même un Stark – et que ce dernier n’était autre que son frère, lui aussi prénommé Brandon. Cela confirmerait également que le Roi de la Nuit n’est pas forcément un être unique, et que d’autres versions de cette entité maléfique ont potentiellement existé par la passé. Et pourront exister à l'avenir.