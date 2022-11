Game of Thrones : Ver Gris sera-t-il présent dans le spin-off consacré à Jon Snow ?

Actuellement au casting de la série «Entretien avec un vampire», Jacob Anderson, connu pour avoir incarné Ver Gris dans «Game of Thrones», a répondu aux rumeurs qui annoncent le retour de son personnage dans le spin-off consacré à Jon Snow.

Une mise au point. Dans un entretien avec le site américain E! News, Jacob Anderson, qui crève l’écran au casting de la série «Entretien avec un vampire» dans le rôle de Louis de Pointe du Lac, a accepté de répondre aux rumeurs qui annoncent son retour sous les traits de Ver Gris, dans le spin-off de «Game of Thrones» consacré à Jon Snow. Et selon lui, le retour de son personnage est plus qu’improbable, étant donné la manière dont la saison 8 de la série diffusée sur HBO s’était conclue.

«Je pense que ce serait particulièrement tendue s’il apparaissait à nouveau. La seule façon de voir Ver Gris réapparaître dans le spin-off serait pour tuer Jon Snow», explique Jacob Anderson. Dans l’ultime saison de «Game of Thrones», Ver Gris exigeait la tête de Jon Snow après que ce dernier ait tué Daenerys Targaryen. Dans les derniers épisodes, Jon Snow finira par être banni au-delà du Mur, au nord de Westeros, tandis que Ver Gris embarquera avec les derniers Dothraki vers la ville de Naath, la ville d’où était originaire Misandei, la femme qu’il aimait.

«Il y avait une sérieuse condition pour laisser la vie sauve à Jon Snow, et c’était de le voir partir de son côté, et que Ver Gris parte du sien, et que leur chemin ne se croise plus jamais. Je serais très surpris si Ver Gris venait à réapparaître un jour», conclu Jacob Anderson. Pour le moment, très peu d’informations concernant le spin-off consacré à Jon Snow ont été révélées. Kit Harington, qui reprendra son rôle dans la série, est également présent à la production. L'auteur de la saga littéraire, George R.R. Martin, est également impliqué dans son développement. Aucune date de mise en production ou de diffusion n'est connue.