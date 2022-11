The English : tout savoir sur la série événement avec Emily Blunt bientôt sur Canal+

Dans «The English», mini-série britannique déclinée en 6 épisodes, Emily Blunt incarne le rôle d’une mère consumée par son désir de venger la mort de son fils. Un western haletant à découvrir prochainement sur Canal+.

Un désir de vengeance. Dans «The English», Emily Blunt incarne le rôle de Cornelia Locke, une jeune femme de l’aristocratie britannique qui, à la fin du XIXe siècle, débarque sur le continent américain avec une seule idée en tête : venger la mort de son fils. Dans sa quête pour retrouver le meurtrier, elle croise la route d’Eli Whipp, un ancien éclaireur de la cavalerie issu du peuple Pawnee, avec lequel elle se découvre une histoire commune. Ensemble, ils vont entamer un périlleux voyage qui va bouleverser leur existence.

Déclinée en 6 épisodes, et lancée le 11 novembre dernier sur la chaîne britannique BBC Two, «The English» voit Emily Blunt donner la réplique à Chaske Spencer. Le reste du casting comprend Rafe Spall, Tom Hughes, Stephen Rea, Valérie Pachner, Toby Jones, ou encore Ciaran Hinds.

Réalisé en Espagne, le tournage de la mini-série aura été particulièrement éprouvant pour Emily Blunt. La comédienne a récemment confié à la version britannique du site Closer avoir énormément souffert de la chaleur, en raison du corset qu’elle portait.

«Il faisait tellement chaud. Je n’ai jamais eu aussi chaud de ma vie. J’ai tourné à Atlanta en plein été et je me disais que je n’avais jamais connu une telle chaleur. On nous avait prévenus, mais le corset agit comme un piège à chaleur, votre peau ne respire pas. Je portais un corset, un pantalon en laine, une jupe, une chemise, un gilet et une veste. Et je crois que je ne m’y suis jamais habituée», a-t-elle indiqué.