L'épopée joyeuse : le documentaire événement d'Olivier Nakache et Éric Toledano débarque en clair le 30 novembre sur Canal+

Produit par Olivier Nakache et Éric Toledano, la série documentaire en quatre épisodes «L’épopée joyeuse» sera exceptionnellement disponible en clair, sur Canal+, le 30 novembre prochain à partir de 21h.

Un monde plus inclusif. C’est le 30 novembre prochain, à 21h sur Canal+, que les téléspectateurs pourront découvrir en clair «L’épopée joyeuse», la série documentaire événement produite par Olivier Nakache et Éric Toledano, qui avait été proposée aux abonnés de la chaîne cryptée en septembre dernier (et qui reste disponible sur myCANAL). Et qui sera accessible au plus grand nombre en amont de la Journée internationale des personnes handicapées, fixée au 3 décembre prochain.

«On ne sort pas indemne d'une expérience comme celle que nous avons vécue avec notre dernier film Hors normes», avaient expliqué les producteurs lors de la conférence de rentrée de Canal+, pour expliquer la raison pour laquelle il s’étaient intéressés à l’initiative d’Yves Bucaille, le créateur des Cafés Joyeux, qui met un point d’honneur à donner un emploi à des personnes en situation de handicap mental ou autistes.

«Hors normes l'avait touché et il y avait retrouvé les problématiques auxquelles il est confronté au quotidien avec son projet. Lorsqu'il nous a exposé l'objectif de son entreprise, nous avons tout de suite été curieux et enthousiastes à l'idée de le rencontrer et de découvrir les différents établissements», ont également précisé Olivier Nakache et Éric Toledano.

Au cours des quatre épisodes, les téléspectateurs vont ainsi découvrir, sur plusieurs mois, les aléas des employés de cette chaîne de cafés, notamment à travers le regard de certains d’entre eux - Louis, Stéphane, Augustin, Clémentine, Vianney-Marie, ou encore Arnaud - qui rendent compte des embûches rencontrées au cours de leur parcours dans le monde du travail. Et du bonheur éprouvé au moment où ils ont enfin le sentiment de donner un sens à leur vie.