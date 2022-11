Ciné+ : Chloé Zhao à l'honneur d'une soirée spéciale ce 23 novembre

Ciné+ Premier proposera une soirée spéciale Chloé Zhao ce 23 novembre, avec au programme un documentaire inédit, «Looking for Chloé», suivi par trois sublimes longs-métrages : «Nomadland», «The Rider» et son premier film, «Les chansons que mes frères m'ont apprises».

En seulement quatre longs-métrages, l’éclectique cinéaste est devenue l’une des figures les plus prometteuses d’Hollywood. Chloé Zhao sera à l’honneur d’une programmation spéciale ce 23 novembre sur Ciné+ Premier.

La soirée commencera à 19h50 avec le documentaire inédit «Looking for Chloé». Pierre-Paul Puljiz y dresse le portrait de la réalisatrice à succès qui, à seulement 40 ans, peut déjà s'enorgueillir d'avoir remporté de prestigieuses récompenses telles que le Lion d’or à Venise, un Golden Globe ainsi qu’un Oscar.

Passionnant, le film de 52 minutes revient sur le parcours hors du commun de cette fan de «Stars Wars» native de Pékin, qui s’est d’abord faite connaître dans le cinéma indépendant avant d’investir les grands studios en prenant avec maestria les manettes du film à grand spectacle de Marvel, «Les Eternels».

Après le documentaire, les téléspectateurs auront rendez-vous à 20h50 avec «Nomadland». Sorti en 2020, ce film avec Frances McDormand (Oscar de la meilleure actrice), David Strathairn et Bob Wells, est une adaptation du livre-enquête de Jessica Bruder sur les précaires contraints au nomadisme par la crise. Un long métrage à vif récompensé par un Lion d’or et trois Oscars (dont celui de meilleure réaisatrice). Chloé Zhao y creusait le sillon du drame intimiste contemplatif, style qui caractérisait déjà ses westerns de la première heure à l'instar de «The Rider», que Ciné+Premier proposera justement à 22h35.

L'Amérique des laissés-pour-compte

Dans ce long-métrage sorti en 2017, la réalisatrice portait déjà son regard singulier sur l’Amérique des laissés-pour-compte en suivant cette fois un jeune cowboy, étoile montante du rodéo, contraint de stopper les compétitions après un tragique accident, et qui doit se trouver une nouvelle place dans la société. Un héros brisé filmé au cœur de panoramas sublimes.

C'est aussi dans les paysages du Far West que Chloé Zhao avait plongé les personnages de son premier film. La soirée spéciale qui lui sera consacrée ce 23 novembre sur Ciné+ Premier s’achèvera d’ailleurs en beauté sur celui-ci à 00h15. Sorti en 2015 et intitulé «Les chansons que mes frères m’ont apprises», ce drame poignant, à la fois tendre et brutal, s’intéressait au sort des Indiens d’Amérique d’aujourd’hui à travers l’histoire d’une famille coincée dans le sinistre quotidien de la réserve de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud. Une merveille de film qui, comme un écho à la trajectoire de la jeune cinéaste partie de Pékin pour l’Amérique, se conclut sur une sublime invitation au voyage.

A noter que tous les films de cette soirée spéciale consacrée à Chloé Zhao sont disponibles via MyCanal, tout comme le long-métrage de super-héros à gros budget Marvel «Les Eternels», sorti en 2021 et récemment diffusé sur Canal+, avec au casting Angelina Jolie, Richard Madden, et Salma Hayek.

Quant à la suite de la carrière de celle qui cite «Akira» avec insistance comme point de départ à son envie «de raconter des histoires de science-fiction», elle devrait notamment en passer prochainement par une adaptation en mode «western futuriste » (comme l’avait décrit Variety il y a bientôt un an), du «Dracula» de Bram Stoker. Pour l'heure, aucune date de sortie n'a été annoncée.