Grey's Anatomy : Ellen Pompeo annonce son départ après 19 saisons dans la série

Star de la série depuis près de vingt ans, l’actrice Ellen Pompeo a annoncé ce jeudi son départ de «Grey’s Anatomy».

Meredith raccroche la blouse. Après 400 épisodes, l’actrice Ellen Pompeo a annoncé ce jeudi 17 novembre qu’elle quittait la série «Grey’s Anatomy», dans laquelle elle jouait le personnage principal, une femme médecin, depuis près de deux décennies.

«Je serai éternellement reconnaissante et remplie d’humilité face à votre amour et votre soutien, ainsi qu’à Meredith Grey et à la série pendant 19 saisons», a-t-elle adressé à ses fans sur Instagram.

Dans la 19e saison actuellement diffusée, les téléspectateurs peuvent d’ailleurs apercevoir Meredith Grey quittant Seattle, dans l'épisode 7, pour prendre un nouveau départ à Boston.

L’actrice de 53 ans restera néanmoins productrice exécutive de la série, et continuera à assurer la narration des épisodes en voix-off. Consolation pour les fans, elle pourrait même de temps à autre faire une apparition.

«Ce n’est pas la première fois que vous connaissez un tel choc… Vous savez que la série va continuer et je serai certainement de retour pour une visite (de temps en temps)», a-t-elle assuré.

Ellen Pompeo se consacrera aussi à d’autres projets. Elle a signé en août pour jouer le rôle principal et la production exécutive du projet «Orphan» (titre provisoire) de Hulu, un drame basé sur une terrifiante histoire vraie, et qui suivra un couple du Midwest accusé d’avoir abandonné sa fille adoptive atteinte de nanisme, après l’avoir peu à peu soupçonnée d’être en réalité une adulte.