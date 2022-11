Groland : l'émission satirique fêtera ses 30 ans le 7 décembre sur Canal+

C’est le 7 décembre prochain, à 21h sur Canal+, que l’émission satirique «Groland» fêtera ses 30 ans depuis le siège bétonné du Parti Communiste français, place du Colonel-Fabien dans le 19e arrondissement de Paris. L’occasion de récompenser les plus fervents défenseurs de la culture grolandaise.

Satire et bonne humeur. Pour fêter comme il se doit le «tridixantenaire de Groland, l’académie des Arts et des Litres organise une grande soirée pour récompenser ses meilleurs Ouvriers», prévient la Présipauté de Groland via un communiqué. Le 7 décembre prochain, à 21h sur Canal+, l’humoriste Doully et l’état-major de l’émission satirique de la chaîne cryptée – Gustave Kervern, Benoît Delépine ou encore Francis Kuntz – donnent rendez-vous aux téléspectateurs pour assister au 30e Comité Central du Groland.

À l’occasion du tridixantenaire de #Groland, l’académie des Arts et des Litres organise une grande soirée pour récompenser ses meilleurs Ouvriers !





Le 30ème Comité Central du Groland, dès le 7 décembre pic.twitter.com/wmdlG1NJuw — CANAL+ (@canalplus) November 16, 2022

Installés sous la coupole de l’espace Niemeyer qui reçut naguère le Parti Communiste français, la joyeuse bande profitera de cette célébration pour récompenser une dizaine de «défenseurs de la culture grolandaise» - du moins ceux qui ont réussi à passer sans encombre la pandémie de Covid-19 et les canicules. Une soirée rythmée par la rediffusion de nombreux sketches, qui permettront de revoir leurs exploits avant qu’ils ne soient décorés par la médaille du Travail Acharné.