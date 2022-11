Friends Experience : installée à Paris, l'exposition immersive plonge les fans dans les décors de la série culte

Pour le plus grand bonheur des fans de la série culte «Friends», l'exposition immersive «The Friends Experience», pour la première fois installée en Europe, a ouvert ses portes ce lundi 21 novembre 2022 à Paris Expo, Porte de Versailles.

Si tu ne vas pas au Central Perk, le Central Perk viendra à toi. Après un passage dans plusieurs villes nord-américaines, l’exposition immersive «Friends Experience» a ouvert ses portes en France ce lundi 21 novembre, plus exactement au parc des Expos à Paris, Porte de Versailles où elle restera installée jusqu'au 22 janvier. Elle permet aux visiteurs de se plonger littéralement dans les décors de la série culte.

Et quel fan de «Friends» n’a jamais rêvé de s’asseoir sur le canapé du Central Perk, de s’attabler dans la cuisine de Monica et Rachel, ou encore de prendre place dans les gros fauteuils de Joey et Chandler ?

Les visiteurs peuvent s’amuser à rejouer les scènes mythiques du fameux programme en se glissant pour quelques instants dans la peau de leurs personnages préférés et/ou en se prenant en photo dans les fameux lieux de la sitcom. Il leur est même permis de poser devant la fontaine du générique, ou encore d'aider Ross à monter son canapé dans les escaliers.

Outre les nombreux accessoires et costumes (à regarder avec les yeux), les fans pourront aussi se restaurer et repartir les bras chargés de goodies grâce à la boutique de souvenirs. A noter que Paris est la première ville européenne à accueillir l’événement, qui a séduit en nombre les fans en Amérique du Nord.

L'une des sitcoms les plus populaires de tous les temps, «Friends» a réussi à transcender plusieurs générations de téléspectateurs depuis sa première diffusion sur NBC en 1994. La série de 10 saisons, qui s'est terminée en 2004, est aujourd'hui encore multi-rediffusée, et est même devenue un must-have pour les plates-formes de streaming - Netflix a payé 100 millions de dollars pour les droits de la série en 2015, et HBO Max a payé plus de 400 millions de dollars pour les droits de l'émission spéciale diffusée en 2019. La réunion récente des acteurs n'a fait qu'attiser davantage l'intérêt pour le programme, et les fans de tous âges devraient se précipiter à l'expo.

Les places, à acheter en ligne, partent donc très très vite. Il faut à peu près compter une heure pour la visite, et environ 25 euros pour un adulte et 20 euros pour un enfant (gratuit pour les moins de trois ans). La grille des tarifs complète est à retrouver sur le site paris.friendstheexperience.com.

«The Friends Experience», Paris Expo, Porte de Versailles, du 21 novembre 2022 au 23 janvier 2023.