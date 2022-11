Avatar 2 : la dernière bande-annonce époustouflante dévoilée aux États-Unis

La dernière bande-annonce du film «Avatar : la voie de l’eau» a été dévoilée à la télévision américaine, sur la chaîne ESPN, dans la nuit de lundi à mardi pendant la soirée de football américain. Avec des images inédites à couper le souffle.

Une envie de piquer une tête. La dernière bande-annonce du film «Avatar : la voie de l’eau», attendu dans les salles françaises à partir du 14 décembre prochain, vient de dévoiler de nouvelles images inédites de ce qui attend les spectateurs. On y découvre le peuple Na’vi, parents et enfants, sur la planète de Pandora. C’est là que les principaux protagonistes, Jake (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana) continuent d’agrandir leur famille.

Sigourney Weaver, qui incarnait le personnage de Grace Augustine dans le premier film, la scientifique qui dirigeait le programme Avatar et qui a transféré Jake dans le corps d’un Na’vi hybride, joue désormais le rôle de Kiri, un des enfants adoptés par Jake et Neytiri né de l’Avatar de Grace.

Malheureusement pour eux, quand les membres de la Resources Development Administration (Administration du Développement des Ressources, ndlr), appelée aussi RDA, refont surface, Jake et sa famille sont contraints de trouver refuge auprès des Metkayina, un clan de Na’vi dont l’existence est liée à celle de l’océan. Dans la bance-annonce, on voit les enfants de Jake et Neytiri se familiariser avec les coutumes locales, et les créatures marines qu’ils chevauchent. À noter que Kate Winslet et Cliff Curtis incarneront Ronal et Tonowari, les leaders des Metkayina.