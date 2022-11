Indiana Jones 5 : pourquoi Harrison Ford va-t-il être rajeuni numériquement ?

Attendu dans les salles françaises le 28 juin 2023, «Indiana Jones 5» verra un Harrison Ford rajeuni numériquement dans une scène du film réalisé par James Mangold.

Retour en arrière. Dans un entretien accordé américain Empire, James Mangold, le réalisateur d’«Indiana Jones 5», a révélé que le film allait s’ouvrir sur une scène d’action dans la pure tradition des précédents films. Le long métrage va s’ouvrir sur un flashback situé en 1944, entre les événements de «La Dernière Croisade» (1989) et «Le Royaume du Crâne de Cristal» (2008), avant de revenir à l’année 1969 où se déroulera le reste de l’intrigue.

Et pour mettre en image Harrison Ford, 80 ans, dans la peau de cette version plus jeune du héros, le réalisateur a eu recours à la technique désormais répandu du «De-aging», un rajeunissement numérique obtenu par un logiciel informatique. On notera également que la tenue portée par l’archéologue dans «Les Aventuriers de l’Arche perdu» (1981) a été sortie du placard pour l’occasion.

«Je voulais avoir l’opportunité de plonger tête baissée dans un vieux film de George-et-Steven (George Lucas et Steven Spielberg) pour donner aux spectateurs un coup d’adrénaline. Et après, on revient, et on se retrouve en 1969. Donc les spectateurs ne vont pas vivre le changement des années 1940 à 1960 comme un concept intellectuel, mais vont véritablement expérimenter l’esprit fougueux de ces jeunes années… avant de revenir à la période actuelle», explique James Mangold.

Pour Harrison Ford, l’expérience de se voir numériquement rajeuni à l’écran a quelque chose d’un peu «effrayant». «Je ne veux pas savoir comment ils font ça», commente l’acteur. Avant de s’étonner de la qualité du rendu à l’écran. «C’est la première fois que je vois une chose pareille et que je trouve cela crédible», poursuit-il, avant de préciser être heureux d’avoir l’âge qui est le sien aujourd’hui.

Le cinquième volet d’«Indiana Jones» est attendu en salles le 28 juin 2023. Avec Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Antonio Banderas, ou encore John Rhys-Davies au casting.