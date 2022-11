Eurovision 2023 : «pouvoir au peuple», «ouverture au reste du monde»... Voici les changements «majeurs» pour les règles de vote

En pleine organisation de son édition 2023, le concours de l’Eurovision change ses règles pour les votes. Désormais, dès les demi-finales, le public déterminera les finalistes.

«Le pouvoir au peuple !» C'est ainsi que les organisateurs de l'Eurovision ont, ce 22 novembre, annoncé en fanfare un changement «majeur» dans les règles de vote du concours. Il reviendra désormais à 100% au public de désigner les finalistes lors des demi-finales.

Depuis 2009, c'était la combinaison des votes du public et de ceux d'un jury de professionnels de l'industrie musicale qui étaient pris en compte, pour déterminer quels pays accéderaient à la finale de l'Eurovision.

Les organisateurs ont aussi fait savoir que «pour la première fois, des téléspectateurs de pays non-participants pourront aussi voter pour leurs chansons favorites».

«Ces changements confirment l'immense popularité du spectacle en donnant plus de pouvoir au public du plus grand événement musical en direct au monde», considère Martin Österdahl, le superviseur exécutif du concours.

— EBU (@EBU_HQ) November 22, 2022