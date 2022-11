Stranger Things, saison 5 : les frères Duffer viennent de révéler un détail important

Dans un entretien avec le site officiel de Netflix, les frères Duffer ont expliqué que l’ultime saison 5 de «Stranger Things» reprendrait des éléments clefs de la deuxième. Une information capitale avant de découvrir le chapitre final.

La conclusion s’annonce grandiose. Dans un entretien avec Tudum, le site officiel de Netflix, les frères Duffer se sont exprimés sur la direction qu’ils ont décidé de prendre pour l’ultime saison 5 de «Stranger Things». Le dernier chapitre d’un monde qui, soulignent-ils, n’a cessé de grandir et de s’étendre en raison du succès rencontré par la série, dès son lancement en juillet 2016. Et c’est justement les préparatifs de la saison 2 qui se sont révélés décisifs dans l’écriture de cette conclusion.

«Le succès de la saison 1 nous a fait flipper, et nous avons su à ce moment que nous devions bâtir un monde plus vaste, et en expansion», lancent-ils. «La préparation que nous nous sommes imposés en amont de la saison 2 impliquait de remplir un tableau blanc rempli de toutes les idées que les auteurs pouvaient trouver. Mais cela a dépassé nos réels besoins – il y a 5 à 10 fois plus d’idées par rapport à nos attentes. Pour la saison 5, nous sommes allés puiser dans beaucoup de ces idées datant de la saison 2. Beaucoup d’éléments pour la grande conclusion viennent de ce que nous avions imaginé utiliser pour cette saison 2», poursuivent-ils.

Will Byers au cœur de l’intrigue ?

Pour rappel, la saison 2 se concentrait sur Will Byers après son passage traumatisant dans l’Upside Down. Et on découvrait le lien intime qu’il avait développé avec le Mind Flayer. Elle permettait également d’en apprendre plus sur le passage d’Eleven dans le laboratoire d’Hawkins. Une partie de son existence à nouveau abordée dans la saison 4, à travers la relation qu’elle a bâti avec Henry Creel, qui deviendra le redoutable Vecna, le grand méchant de ce quatrième chapitre.

Pourquoi cette révélation des frères Duffer est-elle importante ? Parce qu’elle permet de confirmer – du moins en partie – une des théories les plus répandues concernant le fait que Will Byers pourrait suivre le même chemin qu’Henry Creel, et devenir le grand méchant de cette saison 5. Un des indices les plus crédibles pour soutenir cette théorie est que le temps dans l’Upside Down, dans la série, est bloquée au jour de la première visite de Will lors de la saison 1.