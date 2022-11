Télé-réalité : un couple de stars de la télévision américaine condamné à 12 et 7 ans de prison ferme

Stars du show de télé-réalité américain «Chrisley Knows Best», diffusé depuis 2014, Julie et Todd Chrisley ont été condamnés respectivement à sept et douze ans de prison ferme, ce 21 novembre, pour fraude et évasion fiscale.

Les peines sont lourdes. Ce lundi 21 novembre, Todd Chrisley, 54 ans, a été condamné à douze ans de prison ferme pour fraude bancaire et évasion fiscale, tandis que sa femme Julie, 49 ans, a été condamnée à sept ans pour son implication.

Stars de la télé-réalité, connus pour leur show «Chrisley Knows Best», Todd et Julie Chrisley purgeront probablement une grande partie de ces peines de prison, estime un expert juridique consulté par People, qui indique qu’en ce domaine, les remises de peine pour bonne conduite sont relativement faibles aux Etats-Unis.

Tous deux ont également été condamnés à trois ans de liberté surveillée à terminer après avoir purgé leur peine de prison, selon un communiqué de presse du bureau du procureur américain du district nord de Géorgie.

Selon le New York Times, Todd et Julie Chrisley devraient se présenter en prison début 2023. Même si le couple devrait faire appel de la décision du juge, il y a peu de chance que cela change la donne. «Le fait qu'ils n'aient accepté aucune responsabilité, même après avoir été condamnés, est l'une des raisons pour lesquelles le juge a martelé à plusieurs reprises, et qu'ils ont été condamnés à des peines aussi lourdes. Ils n'ont pris aucune mesure pour atténuer ce qu'ils avaient fait».

Inculpés en 2019, Todd et Julie Chrisley avaient été reconnus coupables d'une série d'accusations en juin, et étaient depuis en résidence surveillée dans leur propriété de Nashville, en attendant la condamnation.

Un prêt de 36 millions de dollars

Un jury a déclaré les Chrisley coupables d'avoir falsifié des audits, des relevés bancaires et leurs finances personnelles pour obtenir 36 millions de dollars de prêts. Plus tard, le couple avait dépensé l'argent en «voitures de luxe, vêtements de marque, immobilier et voyages - et avait utilisé de nouveaux prêts frauduleux pour rembourser les anciens», indique le communiqué de presse du bureau du procureur américain.

Le comptable du couple, Peter Tarantino, 60 ans, a également été reconnu coupable d'infractions fiscales. Il a été condamné à trois ans de prison suivis de trois ans de liberté surveillée.

Todd et Julie Chrisley sont les parents de Chase, 26 ans, et Savannah, 25 ans (Todd est par ailleurs le père de Kyle, 31 ans, et Lindsie, 33 ans, nés de son précédent mariage), mais aussi de Grayson, 16 ans, et Chloé, 10 ans, dont se pose maintenant la question de la garde pendant qu'ils purgeront leurs peines.