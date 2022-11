Le musicien Wilko Johnson, qui incarnait Ser Ilyn Payne dans Game of Thrones, est décédé

Le musicien britannique Wilko Johnson, connu du grand public pour avoir incarné le rôle de Ser Ilyn Payne dans «Game of Thrones», est mort à l’âge de 75 ans lundi 21 novembre, a annoncé sa famille sur les réseaux sociaux.

Le cœur brisé. Le musicien britannique Wilko Johnson, guitariste et chanteur au sein du groupe Dr. Feelgood, et interprète du personnage de Ser Ilyn Payne dans «Game of Thrones», est mort ce lundi 21 novembre à son domicile, a annoncé sa famille via son compte Twitter.

This is the announcement we never wanted to make, & we do so with a very heavy heart: Wilko Johnson has died. He passed away at home on Monday 21st November. Thank you for respecting the family's privacy at this very sad time. RIP Wilko Johnson.



