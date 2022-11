Squeezie : le youtubeur va faire son entrée au Musée Grévin

Les visiteurs du musée Grévin auront droit, à partir du 2 décembre, au double de cire du premier youtubeur à y faire son entrée : Squeezie.

Il pourra s’enorgueillir d’avoir été la première personnalité issue de YouTube à y être exposée. Le youtubeur français Squeezie aura à partir du 2 décembre prochain sa statue de cire au musée Grévin.

Cette dernière sera exposée dans la Salle des Colonnes, où se trouvent des célébrités planétaires telles que Marilyn Monroe ou George Clooney.

La création de la statue aura nécessité six mois de travail au sculpteur Claus Velte, fait savoir le célèbre musée parisien.

Squeezie aurait lui-même choisi la tenue de son double, lequel devrait être accompagné du double de cire de son chien Natsu.

Agé de 26 ans et de son vrai nom Lucas Hauchard, Squeezie est devenue une véritable star, et compte à l’heure où nous écrivons ces lignes 17 millions d’abonnés sur sa chaîne principale (encore loin certes de MrBeast) et plus de 8 millions sur Instagram.

Le jeune homme compte également un compte Twitch sur lequel il a, en octobre dernier, battu le record d'audience francophone avec son GP Explorer, une compétition de F4 qui a compté un pic à plus d’un million de viewers en simultané.