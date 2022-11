BD : Alexandre Astier présidera le Grand Jury de la 50e édition du Festival d'Angoulême

Alexandre Astier, créateur de la série «Kaamelott» et scénariste de la saga éponyme en bande dessinée, sera le président du Grand Jury du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême dont la 50e édition se tiendra du 26 au 29 janvier 2023.

Un visage connu de tous. C’est Alexandre Astier, le créateur de la série à succès «Kaamelott» – dont l’aventure se poursuit désormais sur grand écran – et scénariste de la saga éponyme en bande dessinée, qui a été choisi pour présider le Grand Jury du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême qui se tiendra du 26 au 29 janvier 2023, ont annoncé hier les organisateurs via l’AFP. Le rendez-vous incontournable de la bande dessinée sera placé, à l’occasion de son 50e anniversaire, sous le signe des mangas, de l’avenir de la BD et des réseaux sociaux.

Artiste pluridisciplinaire, Alexandre Astier s’est lancé dans l’écriture de la bande dessinée «Kaamelott» en 2006. Si la série a été arrêtée en 2009, avant de faire son retour en 2021 au cinéma avec le premier volet de ce qui sera une trilogie, la BD n’a, elle, jamais connu de temps mort. La sortie du Tome 10, baptisé «Karadoc et l’Icosaèdre» est attendue pour le 18 janvier prochain.

Un hommage vibrant au solide à vingt faces.@CastermanBD @Kaamelott_tweet pic.twitter.com/3o3h9S9d9n — Alexandre Astier (@AAstierOff) October 28, 2022

Pour rappel, le tournage du deuxième volet de «Kaamelott» doit commencer au printemps 2023, avant de se dévoiler sur grand écran – si tout va bien – dans le courant de l’année 2024.