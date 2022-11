Homme de l'année 2022 : voici le palmarès du magazine GQ France, avec notamment Jonathan Cohen

Le magazine GQ France a dévoilé son palmarès des hommes de l’année 2022. Parmi eux, les acteurs Jonathan Cohen et Tahar Rahim, le rappeur marseillais SCH, le DJ Kiddy Smile ou encore le chef étoilé Mory Sacko ont été célébrés.

Des personnalités remarquables à plus d’un titre. Alors que le palmarès des hommes de l’année selon GQ France fait son retour - le dernier ayant été dévoilé en 2019 – huit personnalités, issues du monde du cinéma, de la musique ou encore de la gastronomie, ont été consacrées en 2022.

Le comédien Jonathan Cohen, qui a «dynamité le paysage sinistré de la comédie française en la faisant entrer dans une nouvelle ère», selon le magazine, ou encore l'acteur Tahar Rahim figurent dans ce classement. A leurs côtés, on retrouve le rappeur marseillais SCH, considéré comme «le franc-tireur exemplaire du rap français», et le DJ Kiddy Smile, célébré tant pour sa production musicale que pour son militantisme LGBTQ.

Deux représentants de la jeune génération de la gastronomie française se hissent par ailleurs dans ce palmarès, avec la présence des chefs Mory Sacko, une étoile au guide Michelin, et Diego Alary, véritable star des réseaux sociaux. Deux personnalités aussi brillantes qu’attachantes.

Enfin, Kameto, personnalité des réseaux sociaux notamment sur la plate-forme de streaming Twitch, rejoint l’édition 2022 des hommes de l’année.

Une femme également célébrée

Le classement, qui s’est ouvert à la gent féminine en 2019, a par ailleurs choisi de célébrer cette année l’actrice Zoé Kravitz, considérée par le magazine comme «la femme - internationale - de l'année 2022». Et pour cause, nouveau visage de Catwoman dans «The Batman», sorti en mars dernier, la trentenaire s'est également lancée cette année dans la réalisation de son premier film «Pussy Island», dont elle signe le scénario.

Autant de personnalités sélectionnées évidemment pour leur talent, mais aussi leur audace. «L’Homme de l’année pour GQ France est un artiste pluriel, qui a marqué par son talent, sa prise de risque et sa liberté, une personnalité remarquable qui s’affranchit des codes et qui a un impact sur notre culture, symbolisant l’optimisme et l’ouverture d’esprit», a ainsi souligné dans un communiqué Pierre A. M'Pelé, directeur éditorial de GQ France.

En avril dernier, le magazine américain People avait, quant à lui, élu Chris Evans l'homme le plus sexy de 2022.