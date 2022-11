X-Men : James McAvoy relève un défaut majeur de la saga

Dans une interview publié sur le site britannique de GQ, James McAvoy estime que les deux derniers films X-Men de la saga à laquelle il a participé entre 2011 et 2019 ont fait l’erreur de ne pas se concentrer sur les liens d’amitié entre les deux personnages principaux, le professeur Charles Xavier et Magneto.

Une erreur regrettable. Dans un entretien avec le site britannique de GQ, James McAvoy a révélé que sa participation à la saga X-Men – il a joué dans quatre films entre 2011 et 2019 – représentait, encore aujourd’hui, un des meilleurs moments de sa carrière. L’acteur de 43 ans regrette toutefois que les deux derniers volets, «Apocalypse» et «Dark Phoenix», n’aient pas rencontré le succès escompté dans les salles. Un désintérêt qu’il explique par une erreur simple, celle de ne pas avoir exploité les liens d’amitié complexes entre Charles Xavier, son personnage, et Magneto, incarné par Michael Fassbender.

«C’est une des expériences les plus positives de ma carrière avec un studio (Marvel, ndlr). Je ne vois pas cela comme une manière de faire de l’argent. ‘Days of future past’ reste un de mes meilleurs films. Ma plus grande critique est, qu’à travers les quatre films, nous n’avons pas tiré avantage de la relation entre Charles Xavier et Magneto, qui était pourtant au cœur des premiers films. Et je me demande pourquoi on s’est privé d’un tel atout», explique-t-il.

Interrogé sur la possibilité de le revoir un jour dans la peau du professeur Xavier dans une production de Marvel Studios - à l’instar de Patrick Stewart dans «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», ou prochainement Hugh Jackman que reprendra le rôle de Wolverine dans «Deadpool 3» - James McAvoy s’est montré évasif. «Je réponds rapidement 'Non, c'est terminé’. Et parfois ‘Cela ne me dérangerait pas de revenir’. Parce qu’il faut avancer dans la vie. (…) Je n’ai pas eu d’appel pour le moment. Et si c'était le cas, je ne vous le dirais certainement pas», lance-t-il.