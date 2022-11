Indiana Jones 5 : les révélations d'Antonio Banderas sur son personnage

Dans un entretien publié sur le site américain Collider, Antonio Banderas s’est exprimé sur le personnage qu’il va incarner dans «Indiana Jones 5» dont la sortie dans les salles françaises est attendue pour le 28 juin 2023. Et selon le comédien, il ne fera qu’une courte apparition à l’écran.

Pour ceux qui s’attendait à voir Antonio Banderas braver le danger au côté d’Harrison Ford dans le prochain volet d’«Indiana Jones», il est urgent de revoir ces ambitions à la baisse. Interrogé par la site américain Collider à propos de sa présence au générique du prochain film consacré au plus célèbre archéologue du 7e art, l’acteur de 62 ans a confié qu’il ne serait présent que pour quelques scènes.

L’action d’«Indiana Jones 5» se déroulera en 1969, et devrait mettre en scène le passage de témoin entre l’archéologue aventurier et sa petite-fille, Helena, incarné par Phoebe Waller-Bridge. Antonio Banderas, lui, incarnera un des amis d’Indiana Jones. «Mon personnage est minuscule, ce n’est presque qu’une apparition. (…) Il est seulement un ami d’Indy, et il part à sa recherche car il a besoin de quelque chose. Cela n’occupe que très peu de temps dans le film, mais je suis très content de participer à cette saga qui fait partie du patrimoine du cinéma», explique le comédien.

Le cinquième volet d’«Indiana Jones» est attendu en salles le 28 juin 2023. En plus de Phoebe Waller-Bridge et d’Antonio Banderas, les spectateurs retrouveront Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann, Toby Jones, ou encore John Rhys-Davies au casting.