«Madame est servie» : Alyssa Milano donne des nouvelles de la suite de la série culte

Le retour de la série culte «Madame est servie» se précise. Le script de la suite des aventures de Tony Micelli n’attend plus qu’une validation, selon Alyssa Milano.

Annoncée en 2020, la suite de la série phare des années 1980 «Madame est servie» serait en bonne voie. C’est ce qu’a laissé entendre Alyssa Milano, sur le plateau de l’émission «The View» hier, mardi 29 novembre. L'actrice, rendue célèbre par son rôle dans la série, déclinée sur huit saisons et diffusée en France dès 1987 sur Antenne 2, s'est prêtée au jeu des confidences.

Alors que cette suite est en cours de développement chez Freevee Amazon, la comédienne de 49 ans a expliqué que le script n’attendait plus qu’une validation. «Nous avons en fait soumis un script la semaine dernière à FreeVee (...) et nous attendons de savoir si nous avons le feu vert. Nous sommes donc très proches», a-t-elle expliqué. «Je suis très excitée par le potentiel de la suite. Je vous tiendrai au courant», a précisé l'actrice, sans en dire plus sur le scénario, qui la verra donc reprendre son rôle de Samantha Micelli, trente ans après la fin de la série.

Tony Danza au rendez-vous

En juin dernier, Tony Danza, inoubliable interprète de Tony Micelli dans la série, avait de son côté annoncé qu'il reprendrait son rôle d'homme à tout faire au sein de la famille d'Angela Bower, riche directrice marketing, campée à l'époque par Judith Light.

Une suite qui devrait se concentrer sur les personnages de Tony et Samantha, selon les informations dévoilées cet été par le site Deadline. Cette nouvelle saison se tiendra en revanche sans Katherine Helmond, mémorable dans le rôle de Mona Robinson, mère fantasque d'Angela, décédée en 2019.