Marvel : Samuel L. Jackson répond aux critiques de Quentin Tarantino sur les films de super-héros

Invité de l’émission «The View» sur la chaîne américaine ABC, Samuel L. Jackson a exprimé son désaccord avec les récents propos de Quentin Tarantino qui a affirmé que le principe de «star du cinéma» était mis à mal par les films de super-héros Marvel.

Invité de l’émission «The View» sur la chaîne américaine ABC, Samuel L. Jackson a été amené à réagir aux propos tenus par Quentin Tarantino dans un podcast sur la «marvelisation d’Hollywood» et la façon dont cette tendance contribue à mettre à mal l’existence même de ce qu’il appelle «les stars du cinéma». Le réalisateur arguant que les super-héros ont remplacé les acteurs dans le cœur des spectateurs. Une affirmation avec laquelle Samuel L. Jackson est en désaccord.

«Il faut un acteur pour incarner ces super-héros, et le signe d’un film star a toujours été, quoi, le nombre de personnes assis devant l’écran ? De quoi parle-t-on ?» commence celui que incarne le personnage de Nick Fury depuis 2008 et le premier volet d’«Iron Man». «Ce n’est pas alimenter la controverse à mes yeux que de dire que ces acteurs sont des stars de cinéma. Chadwick Boseman incarne Black Panther. On ne peut pas le nier, et il est une star de cinéma», poursuit-il.

Depuis qu’il incarne le personnage de Nick Fury dans le MCU (Marvel Cinematic Universe), Samuel L. Jackson a donné la réplique à de nombreux grands noms d’Hollywood, notamment Robert Downey Jr., Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, ou encore Tom Holland. Il a également participé à de nombreux longs métrages réalisés par Quentin Tarantino, comme «Pulp Fiction», «Django Unchained», «Jackie Brown», ou encore «Inglorious Basterds». Il sera prochaienement au générique de la série «Secret Invasion» dont la diffusion est attendue dans le courant de l’année 2023 sur Disney+.