Avatar, la voie de l'eau : Zoe Saldana avoue s'être sentie piégée par ses rôles dans les blockbusters

Actrice incontournable à Hollywood ces quinze dernières années, Zoe Saldana a confié que sa participation à de nombreux blockbusters a été à l’origine d’une certaines frustration en tant qu’artiste.

Elle tient à la préciser : Zoe Saldana est heureuse et reconnaissante d’avoir pu participer à certains des films les plus populaires de ces quinze dernières années au cinéma, à commencer par «Avatar» en 2009, puis dans la peau de Gamora dans les différents volets des «Gardiens de la Galaxie» chez Marvel (ou «Avengers : Endgame»), ou encore dans la série «Star Trek». Mais malgré ce succès, la comédienne a confié au site américain Women’s Wear Daily s’être sentie prise au piège en tant qu’artiste.

«J’ai l’impression que, pour les dix dernières années de ma vie, j’ai été bloquée. J’ai été prise au piège de ces franchises», explique la comédienne de 44 ans. Si elle adore l'idée de pouvoir apporter de la joie et du bonheur aux enfants à travers ces films, elle ne peut s’empêcher de penser que sa participation aux blockbusters a tendance à freiner son développement artistique. «Participer à ces films signifiait également que je me sentais coincée dans mon métier, sans être capable de grandir et d’évoluer, ou de me sortir de ma zone de confort en explorant d’autres genres et d’autres rôles», poursuit celle qui sera, à partir du 14 décembre en France, à l’affiche d’«Avatar, la voie de l'eau».

Zoe Saldana précise également avoir ressenti la pression exercée par l’industrie cinématographique, et par la société en générale, «sur les femmes qu’on ne considère plus de la même manière à partir du moment où elle devienne mère et qu’elle dépasse la barre des 40 ans». Heureusement, elle explique être entourée aujourd’hui de professionnels qui souhaitent favoriser la libération de la femme sans que la question de l’âge ne soit un frein.