Renée Zellweger va produire une série avec Cynthia Erivo dans le rôle principal

Selon une information exclusive du site américain Deadline, Renée Zellweger va produire «Raising Wild», une série avec Cynthia Erivo dans le rôle principal. Le thriller est prévu pour être diffusé sur la plate-forme de streaming Apple TV+.

Le projet est lancé. Selon une information exclusive du site américain Deadline, Renée Zellweger sera à la co-production de la série «Raising Wild» dont le rôle principal a été confié à Cynthia Erivo. Cette dernière incarnera une neuropsychologue réputée qui se retrouve accusée de kidnapping et de meurtre.

Tout au long de la série, les téléspectateurs suivront sa chute qui ne manquera pas de soulever de nombreuses questions, avec un doute persistant sur la réalité de sa culpabilité, et la possibilité qu’elle puisse être la victime d’une vaste conspiration.

Cynthia Erivo, en plus d’incarner le rôle principal, sera également présente à la production via sa société Edith’s Daughter Proudction. C’est Damian Kindler, connu pour son travail sur la série «American Gods», et la scénariste Amber Alexander, qui se partageront le poste de showrunner. La série doit être diffusée sur la plate-forme Apple TV+ à une date inconnue pour le moment.