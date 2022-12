«Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» : de nouvelles images du face-à-face avec Kang dévoilées au Comic-Con brésilien

Marvel a dévoilé un nouveau teaser pour le film «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» lors du Comic-Con organisé à Sao Paulo, au Brésil. Avec une nouvelle image de Kang le conquérant, qui menace directement le personnage incarné par Paul Rudd.

Une menace à nulle autre pareille. Le Comic-Con organisé à Sao Paulo, au Brésil, a été l’occasion pour Marvel de dévoiler un nouveau teaser pour le film «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania». Baptisée «L’héritage d’Ant-Man», la vidéo revient sur la manière dont Scott Lang – icarné par Paul Rudd – a réussi à sauver l’Univers par le passé. Pas de quoi impressionner Kang le Conquérant, le nouveau grand méchant du MCU (Marvel Cinematic Universe), qui le prévient de manière plutôt intimidante : «Tout joue hors de ta catégorie Ant-Man».

Il y a quelques mois de cela, lors du Comic-Con de San Diego, Kevin Feige avait rappelé l’importance des dernières productions Marvel dans la construction de la Phase 4 du MCU, et la manière dont cela va conduire à deux nouveaux films Avengers.

«La plupart de nos films comme Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Ant-Man 3 sont de grands films d'équipe qui introduisent des pans entiers de la mythologie Marvel. Tandis que les films Avengers devraient vraiment être le couronnement d'une saga. C'est vraiment ce que nous voulions faire aujourd'hui pour poser les bases, et dire : nous sommes actuellement au milieu de la saga du Multivers qui culminera avec deux films Avengers : Kang Dynasty et Secret Wars», avait-il déclaré selon le site américain MTV News.

D'après le réalisateur Peyton Reed, «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» permet d’introduire «le plus grand méchant de l’univers Marvel». Au casting, les spectateurs retrouveront Paul Rudd, Evangeline Lily, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton, Bill Murray (dans un rôle encore inconnu), et Jonathan Majors dans le rôle de Kang le Conquérant.