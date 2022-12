Kanye West : avant son expulsion de Twitter, le rappeur lance une folle rumeur de tromperie impliquant Kim Kardashian et une star de la NBA

Avant d’être à nouveau exclu de Twitter en raison du renouvellement de ses propos antisémites, Kanye West a affirmé avoir surpris son ex-épouse, Kim Kardashian, avec la star de la NBA, Chris Paul. Le joueur est marié, et père de deux enfants.

Une bombe gratuite. Avant d’être exclu de Twitter pour de nouveaux propos antisémites, Kanye West a affirmé vouloir «casser une dernière vitrine» avant de quitter le réseau social, en affirmant avoir surpris son ex-femme, Kim Kardashian, avec la star de la NBA, Chris Paul. «Avant de me barrer de là, j’ai attrapé ce type avec Kim. Bonne nuit», pouvait-on lire avant que le tweet, auquel il avait joint une photo du joueur, ne soit supprimé. Et le compte suspendu.

Bien évidemment, des internautes s’étaient empressés de réaliser une capture d’écran.

Cette accusation de tromperie de la part d’une star de la NBA qui est marié à Jada Crawley depuis 2011, et avec laquelle il a eu deux enfants, ne cesse d’alimenter désormais les plus folles rumeurs.

Ce n’est pas la première fois que le rappeur accuse publiquement la mère de ses enfants de tromperie, ayant déjà annoncé sa supposée infidélité avec Drake et Meek Hill avant de s’excuser d’avoir menti… et d’avoir insulté son épouse au passage. «À Kim, je veux dire que je sais que je t’ai blessé. Pardonne-moi s’il te plaît. Merci d’être toujours là pour moi», avait-il rédigé dans un message posté sur Twitter.

Les fans NBA, eux, se sont amusés des multiples conquêtes réelles (ou supposées donc) des femmes de la famille Kardashian-Jenner au sien de la ligue américaine de basketball en constituant une équipe entière.

