Les Gardiens de la Galaxie, vol. 3 : la fin est proche pour la bande de héros dans une nouvelle bande-annonce (SPOILERS)

La bande-annonce du film «Les Gardiens de la Galaxie, vol. 3», dévoilée lors du Comic-Con organisé à Sao Paulo, au Brésil, permet de donner un premier aperçu de la dernière aventure qui attend les héros. Et son importance pour la suite du MCU (Marvel Cinematic Universe).

Toutes les bonnes choses ont une fin. Présents au Comic-Con organisé à Sao Paulo, au Brésil, le grand patron de Marvel Studios, Kevin Feige, ainsi que le réalisateur James Gunn, ont dévoilé au monde entier la première bande-annonce du film «Les Gardiens de la Galaxie, vol. 3». Celui-ci marquera la dernière aventure de Peter Quill et de sa bande, et servira également de rampe de lancement pour la Phase 5 du MCU (Marvel Cinematic Universe).

Ces premières images voit Gamora travailler avec les Ravagers, et expliquer à Peter Quill que celle qu’elle était autrefois, et dont il était amoureux, n’existe plus désormais après les événements de «Avengers : Infinity War». On y voit également le comédien Will Poulter dans la peau d’Adam Warlock, et Cukwudi Iwuji sous les traits du Maître de l’évolution.

Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de voir le «Gardiens de la Galaxie : Joyeuses Fêtes» sur Disney+, on y apprend que Mantis est, elle aussi, la fille d’Ego, et donc la sœur de Peter Quill. Que le groupe a adopté Cosmo, le chien de l’espace, qu’ils voyagent à bord d’un nouveau vaisseau, qu’ils ont fait l’acquisition de Knowhere auprès du Collectionneur, et que Groot a encore changé d’apparence. Le film est attendu dans les salles françaises à partir du 5 mai 2023.