The Mandalorian saison 3 : date de sortie, casting, intrigue... Voici tout ce qu'il faut savoir

Après un peu plus de deux ans d’attente, les fans de «The Mandalorian» s’apprête à retrouver Din Djarin, alias Mando, et Grogu, alias bébé Yoda, dans une saison 3 qui s’annonce plus explosive que jamais. Attention spoilers.

Date de diffusion

La saison 3 de «The Mandalorian» sera lancée le 1er mars prochain sur Disney+, ont annoncé les producteurs Jon Favreau et Dave Filoni, ainsi que l’acteur Pedro Pascal, lors du Comic-Con organisé au Brésil ce 2 décembre. Il y a 3 mois, un premier teaser de ce troisième chapitre avait permis d’en découvrir les premières images.

Casting

Des rumeurs avaient fait état d'un potentiel départ de Pedro Pascal, l'acteur qui donne vie au Mandalorien. Selon celles-ci, l'acteur n'appréciait pas que son visage soit si peu mis en avant dans la série, puisque son personnage est casqué la plupart du temps. Il n'en est cependant rien puisque le Chileno-américain reste bien au casting.

D'autres personnages devraient également faire leur retour rapidement dès les premiers épisodes. On peut par exemple citer Moff Gideon (Giancarlo Esposito) ou encore Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), puisque Mando est en leur compagnie dans un vaisseau spatial juste avant que Grogu s'en aille dans les bras de Luke Skywalker.

Concernant le premier cité, vu comme le méchant principal de la série, Giancarlo Esposito s'est dit optimiste quant à ses apparitions : «Vous allez probablement voir beaucoup plus Moff Gideon. Je ne peux pas en être sûr, mais il semble qu’on veut vous le faire comprendre à travers cette épopée emblématique. Les intrigues vont se rejoindre de plus en plus et il y aura des liens plus forts entre les intrigues de la série et le reste de la galaxie».

Intrigue

La série «Le Livre de Boba Fett» a consacré un épisode entier à la réunion de Din Djarin avec Grogu, après la décision de ce dernier de mettre un terme à sa formation de Jedi auprès de Luke Skywalker, pour rejoindre Mando dans ses aventures.

Porteur du sabre laser noir, Din Djarin (le vrai nom du Mandalorien, ndlr) est théoriquement l'héritier légitime du trône de Mandalore, la planète de Bo-Katan Kryze. Celle-ci s'était donné pour mission de récupérer l'arme, mais a été doublée par un «Mando» qui n'avait pas conscience de ces ramifications particulières. Sachant que seule une victoire dans un combat permet de gagner l'arme «dans les règles», un affrontement entre les deux mandaloriens semble plus que probable.

Outre les guerres de pouvoir qui pourraient mener l'un des héros à régner sur Mandalore, la saison 3 pourrait donner plus d'informations sur les véritables ambitions de Moff Gideon. Prisonnier de Din Djarin, il tentera certainement de s'échapper pour poursuivre ses ambitions au nom de l'Empire. La suite est donc particulièrement ouverte, laissant un vaste champ des possibles pour les scénaristes.

L'arrivée d'un «grand méchant» ?

Les fans des séries animées Star Wars ont été particulièrement servis pendant la saison 2. Ils ont d'abord pu voir l'arrivée sur leurs écrans d'Ahsoka Tano, l'ancienne apprentie d'Anakin Skywalker. Mais les plus avertis auront entendu l'ancienne Jedi prononcer un nom qui n'est pas anodin : celui du Grand Amiral Thrawn. Celui-ci était le méchant principale de la série animée Star Wars : Rebels. Il se pourrait donc qu'il fasse son apparition dans le futur, à moins que cela ne soit un petit avant-goût de la série sur Ahsoka Tano, qui fera son arrivée dans les prochaines années.