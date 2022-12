Pirates des Caraïbes : la version centrée sur un personnage féminin pourrait finalement voir le jour

Selon le site américain Collider, le projet d’une version féminine de «Pirates des Caraïbes» n’a pas été totalement abandonné. Et c’est le producteur très influent Jerry Bruckheimer qui le dit.

Pas si vite. Dans un entretien avec le site américain Collider, le producteur Jerry Bruckheimer, l’un des hommes les plus puissants à Hollywood, a affirmé que le projet d’une version féminine de «Pirates des Caraïbes» pourrait voir le jour, contrairement à ceux qui affirment le contraire. Évoquée pour la première fois en 2020 avec Margot Robbie dans le rôle principal, et la scénariste de «Birds of Prey» Christina Hodson à l’écriture, l’idée n’a pas été complètement abandonnée, malgré les récents propos de la comédienne au site américain de Vanity Fair, qui affirmait qu’«ils ne veulent plus le faire».

Mieux encore, Jerry Bruckheimer, qui sera impliqué à la production si le projet devait voir le jour, affirme que deux films liés à l’univers de «Pirates des Caraïbes» sont à l'étude. L’autre projet – dont aucun détail n’a été dévoilé pour le moment – serait même déjà sur les rails. Et la version féminine pourrait suivre dans un avenir plus ou moins proche.

«Je pense que ce projet (la version féminine, ndlr) finira par avancer à un moment. Nous avons développé deux histoires différentes de ‘Pirates des Caraïbes’, et l’autre avance en premier, donc c’est là-dessus que nous travaillons actuellement, pour faire en sorte que ce film voit le jour», dit-il. Tout espoir n’est donc pas perdu. Et on a hâte d’en apprendre plus sur ce film en préparation, sur lequel on ne sait rien pour le moment.