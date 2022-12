Robert de Niro : l’acteur de 79 ans sera pour la première fois la star d’une série

Variety a annoncé ce jeudi 1er décembre que l’acteur Robert de Niro était en négociation pour intégrer le casting d’une série, une première pour la légende du cinéma âgée de 79 ans.

Plus aucune star ne résiste à l’appel du petit écran, même pas Robert De Niro. L’acteur doublement oscarisé serait actuellement en pourparlers pour devenir la tête d’affiche d’un thriller politique en série pour Netflix.

S’il avait déjà joué pour la plate-forme, au côté d’Al Pacino dans «The Irishman» de Martin Scorsese, ou encore incarné Bernie Maddoff dans un film pour HBO, il s’agirait là du tout premier rôle dans une série pour la star de «Taxi Driver», «Raging Bull», «Les Affranchis» ou encore «Mon beau-père et moi». L’acteur de 79 ans devrait y incarner un ancien président américain, a révélé ce 1er décembre le magazine Variety, sans en dire plus sur le scénario.

Produite par Eric Newman, créateur de la série «Narcos», Noah Oppenheim, président d’NBC News et scénariste du biopic avec Natalie Portman «Jackie», ainsi que par l’auteur détenteur d’un Pulitzer Michael Schmidt, cette nouvelle série s’intitulera «Zero Day».

Si pour l’heure on ignore quand elle pourrait être mise en ligne, nul doute que la présence de De Niro au casting ouvre déjà l’appétit de ses fans. A noter que ces derniers pourront également le voir prochainement au cinéma dans le film de Martin Scorsese «Killers of the flower moon», au côté de Leonardo DiCaprio, ainsi que dans «Savage Salvation» de Randall Emmett, dans lequel il joue un sheriff.