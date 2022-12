«Transformers : Rise of the Beasts» : la bande-annonce dévoile l'existence des Maximals et des Predacons

La première bande-annonce de «Transformers : Rise of the Beasts» a été dévoilée lors du Comic-Con organisé à Sao Paulo, au Brésil. Et permet de révéler pour la première fois l’existence des Maximals et des Predacons.

L’aventure ne fait que commencer. Suite directe du film «Bumblebee» sorti en 2018, «Transformers : Rise of the Beasts» marque le premier volet d’une nouvelle trilogie consacrée à la guerre sans fin opposant les Autobots aux Decepticons. La première bande-annonce du film attendu dans les salles françaises à partir du 7 juin prochain, permet de révéler l’existence des Maximals et des Predacons, deux sous-factions des armées principales capables de se transformer en animaux métalliques géants.

Cette nouvelle trilogie ambitionne d’explorer les origines de la présence des Autobots sur Terre, et la raison pour laquelle Optimus Prime est à ce point déterminé à sauver la Terre de la menace des Decepticons. Elle permettra également d’introduire un autre type de robots chez ces derniers, les Terrorcons, capable de prendre l’apparence de monstres cauchemardesques.

Les événements de ce film se déroulent avant le premier film «Transformers» sorti en 2007, ce qui permettra aux fans de découvrir une nouvelle page de l’histoire de la lutte menée par les Autobots contre les Decepticons, et la raison pour laquelle tout cela se déroule sur notre petite planète bleue.