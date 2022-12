Ballerina : Keanu Reeves dévoile de nouvelles infos sur le spin-off de «John Wick»

Présent au Comic-Con organisé à Sao Paolo, au Brésil, Keanu Reeves a révélé quelques détails concernant «Ballerina», le spin-off de la saga «John Wick», avec Ana de Armas dans le rôle principal. Et dans lequel le comédien va faire une apparition.

Des précisions bienvenues. Keanu Reeves a fait une apparition remarquée au Comic-Con de Sao Paolo, au Brésil, pour y parler de la saga cinématographique «John Wick» - dont le 4e volet est attendu dans les salles françaises le 22 mars prochain – et du film spin-off en préparation, avec Ana de Armas dans le rôle principal. L’acteur de 58 ans a confirmé qu’il sera bien présent «dans certaines scènes». «Le tournage se déroule actuellement, et le scénario est excellent, l’histoire est sympa. J’ai hâte de découvrir le résultat», précise-t-il.

#keanureeves reveals new details about the #johnwick spin-off movie #Ballerina starring #AnadeArmas at #CCXP22. @collider broke the news he was in the film but we didn’t know how large of a role. Keanu said he’s only in a few scenes. pic.twitter.com/3o77XwrJ5c

— Steven Weintraub (@colliderfrosty) December 4, 2022