«Daredevil : Born Again» : date de sortie, casting, intrigue… tout ce que l’on sait déjà

Après trois saisons sur Netflix, le superhéros Marvel fera prochainement son retour dans la série «Daredevil : Born Again» sur Disney+. Annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voilà tout ce que l’on sait à son propos. Attention, spoilers !

Un nouveau départ. Après trois saisons diffusées sur Netflix entre 2015 et 2018, l’avenir de «Daredevil» est resté longtemps incertain jusqu’à son retour au cinéma pour une apparition dans «Spider-Man : No Way Home». Puis dans la série «She-Hulk : Avocate», tandis que Vindent D’Onofrio enfilait à nouveau le costume de Wilson Fisk dans «Hawkeye». L’intégration définitive de Daredevil dans le MCU – le Marvel Cinematic Universe – devrait avoir lieu dans le courant de l’année 2024 avec la série «Born Again». Mais que les fans soient prévenus, si le super-héros sera une nouvelle fois incarné par Charlie Cox, il pourrait être bien différent de celui qu’ils ont quitté en 2018.

Quand est-ce que la série verra le jour ?

Bien qu’elle soit présentée comme étant une mini-série, «Daredevil : Born Again» comptera 18 épisodes, avec Wilson Fisk dans la peau du grand méchant de l’histoire. Pour le moment, Disney+ n’a pas dévoilé de date exacte de lancement, si ce n’est que cela devrait se faire au printemps 2024.

Qui sera au générique ?

Charlie Cox et Vincent D’Onofrio feront leur retour dans la peau des personnages qu’ils incarnaient dans la série développée par Netflix, Daredevil et Wilson Fisk (alias le Kingpin) respectivement. On sait que Michael Gandolfini a été annoncé au casting, mais sans que son rôle ne soit précisé.

Il n’est pas impossible qu’Alaqua Cox, qui incarnera le rôle d’Echo dans la série éponyme attendue sur Disney+ dans le courant de l’année 2023, fasse une apparition au générique. Tatiana Maslany, qui joue le rôle de Jennifer Walters dans «She-Hulk», pourrait également être de la partie, étant donné la connexion qui a été établie entre les deux personnages.

Pour le moment, on ne sait pas si les autres membres du casting de la série de Netflix – Deborah Ann Woll qui jouait Karen Page, Elden Henson qui incarnait Foggy Nelson, ou encore Ayelet Zurer, l’interprète de Vanessa Marianna-Fisk, l’épouse du Kingpin – seront ou non impliqués.

La série de Disney+ sera-t-elle différente de celle de Netflix ?

Selon la presse spécialisée américaine, «Daredevil : Born Again» sera plus un reboot que la continuation des aventures racontées sur Netflix. L’acteur Charlie Cox a lui-même confirmé qu’il s’agira de la saison 1 de la série, et non de la quatrième. Allant même jusqu’à suggérer que la personnalité du héros sera différente sur plusieurs aspects.

«Nous allons raconter certaines histoires à nouveau. De la même manière que cela peut être le cas dans les comics, (…) ils reviennent au début de l’histoire de Matt Murdock, à l’époque où il n’était qu’un enfant, et raconte toute l’histoire de son origine une nouvelle fois. Donc peut-être que nous feront ça. Je ne sais pas», a-t-il expliqué.