CINE+ : belles carrosseries et ivresse de la vitesse à l'honneur en décembre avec l'opération «Roulez des mécaniques»

Tous les plus beaux bolides vous donnent rendez-vous en décembre sur les chaînes CINE+ et sur Mycanal, avec une programmation à dévorer sur les chapeaux de roues.

Attachez votre ceinture et faites vrombir le moteur. Tout au long du mois de décembre, la gomme va chauffer sur l’asphalte. Manuelle ou automatique, électrique ou diesel, les plus beaux bolides se pressent sur la ligne de départ des chaînes CINE+ et sur Mycanal.

«Baby Driver», «Speed Racer», «Drive», «Le Mans», «Fast Company», «Le Convoyeur» ou encore «Thelma et Louise»… L’offre à regarder pied au plancher est pléthorique.

CINE+ CLASSIC se prête aussi jeu et vous réserve les films cultes de l'automobile : «Le Mans» avec Steve McQueen, «Christine» de John Carpenter, «Fast Company» de David Cronenberg, et «Super Express 109», le film qui a inspiré «Speed».

Aux grands classiques s'ajoutent les meilleures nouveautés du genre. Parmi les rendez-vous quotidiens de la programmation à avoir mis le contact, «Fast & Furious 9» avec Vin Diesel sera sur CINE+Premier, le 14, à 20h50, «Titane» de Julia Ducournau le 16, à 20h50, sur Ciné+Frisson ou, pour les plus jeunes, «Microbe et Gasoil» de Michel Gondry, le 9, à 8h30 sur Ciné+Famiz.

Si jamais des envies de tailler la route continuent de titiller, direction «Drive or Die», «Born to Race», «Asphalte» ou encore «Sur la Route» pour un bon road trip, qui s'offrent à toute heure sur MyCanal.

Autre pépite de la sélection, le documentaire «Fast & Movies – La voiture au cinéma», qui sera notamment diffusé le 14 décembre, à 19h05, sur CINE+, fera un tour d’horizon des véhicules les plus cultes du 7e Art. De la Delorean à la Batmobile en passant par la Mustang de Bullitt ou la 406 de Taxi, elles seront analysées sous toutes les coutures par des amoureux de belles mécaniques dont Claude Lelouch, Julien Fébreau, Paul Belmondo, David Cronenberg, Alexandre Aja, Vin Diesel ou encore Gilles Lellouche.