Kirstie Alley, héroïne de «Allô maman ici bébé», est morte à 71 ans

La comédienne Kirstie Alley, connue pour ses rôles dans le film «Allô maman ici bébé» et la série «Cheers», est décédée à l’âge de 71 ans des suites d’un cancer, ont annoncé ses deux enfants, True et Lillie Parker dans un communiqué publié sur Instagram.

Une triste nouvelle. C’est dans un communiqué publié sur le compte Instagram de Kirstie Alley que ses deux enfants, True et Lillie Parker, ont annoncé le décès de leur mère à l’âge de 71 ans des suites d’un cancer. «Nous sommes tristes de vous informer que notre mère incroyable, féroce et aimante est morte après une bataille contre un cancer découvert récemment. Elle était entourée par sa famille proche et s’est battue avec force, nous laissant avec la certitude de sa joie de vivre inépuisable et de l’aventure inconnue qui l’attend. Aussi iconique a-t-elle pu être à l’écran, elle était une mère et une grand-mère encore plus géniale», peut-on lire notamment.

Les hommages qui ont suivi cette annonce ont été nombreux. John Travolta, qui lui a donné la réplique dans «Allô maman ici bébé», et ses suites, a salué sa mémoire sur Instagram. «Kirstie était une des relations les plus spéciales que j’ai pu avoir. Je t’aime Kirstie. Je sais qu’on se reverra», écrit-il.

Jamie Lee Curtis, qui a partagé l’écran avec elle dans la série «Scream Queens» a vanté le talent comique de la comédienne, et le fait qu'elle était «une maman louve dans la vraie vie». «Elle m’a aidé à acheter une combinaison pour ma famille à Noël cette année-là. Nous n’étions pas d’accord sur tout, mais nous avions un respect mutuel et un lien. Triste nouvelle», peut-on lire.

Son ex-mari, Parker Stevenson, connu pour avoir joué dans la série «Alerte à Malibu», et avec lequel l’actrice a eu ses deux enfants, a également eu des mots touchants pour elle. «Chère Kirstie, je suis tellement reconnaissant pour nos années passées ensemble, et pour les deux magnifiques enfants, et maintenant petits-enfants, que nous avons. Tu vas nous manquer. Avec mon amour, Parker », écrit-il.

Pour rappel, Kirstie Alley incarnait le personnage de Rebecca Howe, la gérante du bar éponyme de Cheers, entre 1987 et 1993. Un rôle pour lequel elle avait reçu l’Emmy Awards de la meilleure actrice dans une série comique en 1991.