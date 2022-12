Pulp Fiction : le rôle que Quentin Tarantino aurait pu donner à Johnny Depp

Chaque année, la liste du casting imaginé par Quentin Tarantino pour «Pulp Fiction», avec les noms de tous les comédien-nes souhaités pour chacun des personnages, refait surface sur Internet. Et le réalisateur est récemment revenu sur la présence de Johnny Depp pour le rôle de Pumpkin.

Une question de choix. Tous les ans, la liste du casting imaginé par Quentin Tarantino pour «Pulp Fiction», avec les noms de celles et ceux qu’il envisageait pour incarner chaque personnage, refait surface sur Internet, où elle est discutée et débattue sans fin par les fans du film. Invité du podcast «2 Bears, 1 Cave», Quentin Tarantino s’est exprimé sur l’existence de cette liste. Et plus spécifiquement sur la présence de Johnny Depp pour le rôle de Pumpkin, et la manière dont il a dû défendre son choix de confier le personnage à Tim Roth – qui avait tourné dans son premier film «Reservoir Dogs» - auprès du patron du studio.

«Sur Internet, il y a cette chose qui circule sur mes choix pour le casting de Pulp Fiction. Je ne savais pas exactement qui je voulais pour jouer tel ou tel rôle, donc j’ai écrit une liste gigantesque avec plein de noms. Je voulais qu’ils soient tous validés et je ne savais pas si ça allait le faire, ou si j’allais avoir un bon feeling avec l’acteur, ou s’il allait faire un bon boulot. Je voulais juste valider cette liste», précise le réalisateur.

Aussi, concernant le rôle de Pumpkin, incarné par Tim Roth dans le film, Quentin Tarantino explique avoir bataillé avec Mike Medavoy, le co-fondateur du studio Orion Pictures et patron de Tristar Pictures – qui a donné le feu vert pour faire le film – sur la question de donner, ou non, le rôle à Johnny Depp. «Pensez-vous que Johnny Depp incarnant le rôle de Pumpkin, qui est la scène d’ouverture et de clôture du film, c’est tout, pensez-vous vraiment que cela influera sur le succès du film au box-office ?», se souvient-il avoir demandé à l'époque.

«Mike m’a répondu ‘Cela ne nous rapportera pas un centime supplémentaire mais je me sentirais mieux si c’était le cas’», poursuit Quentin Tarantino, qui finira par avoir gain de cause une fois que le film sera officiellement lancé par le studio Miramax. Il précise également que Christian Slater, et non Johnny Depp, aurait été son deuxième choix si Tim Roth n'avait pas pu faire le film.