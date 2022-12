«Alita : Battle Angel» : une suite va-t-elle voir le jour ?

Présent à l’avant-première mondiale du film «Avatar : la voie de l’eau» à Londres, le producteur Jon Landau a laissé entendre qu’une suite du film «Alita : Battle Angel» pourrait voir le jour dans un avenir plus ou moins proche.

L’espoir vit encore. C’est lors du tapis rouge de l’avant-première mondiale du film «Avatar : la voie de l’eau», à Londres, que le producteur Jon Landau a évoqué la possibilité de donner une suite à «Alita : Battle Angel», film réalisé par Robert Rodriguez sorti en salles en 2019, et pour lequel il figurait à la production. C’est au micro du site américain Deadline, qui l’interrogeait sur les autres films qui pourraient faire l’objet d’une suite, qu’il a spontanément évoqué le projet.

#AvatarTheWayOfWater producer Jon Landau gives an update on the 'Alita: Battle Angel' sequel pic.twitter.com/fBtJVyBLzm

