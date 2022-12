The Last of Us : Bella Ramsey a un message à l'attention des fans du jeu vidéo

Lors d’une intervention au Comic-Con de Sao Paolo, au Brésil, Bella Ramsey s’est montrée confiante sur le fait que l’adaptation de «The Last of Us» en série télévisée par la plate-forme HBO Max devrait rencontrer l’adhésion des fans du jeu vidéo.

Elle sait que l’attente est colossale. S’exprimant lors d’une intervention au Comic-Con de Sao Paolo, au Brésil, Bella Ramsey a tenu à rassurer les fans du jeu vidéo quant à la qualité de l’adaptation de «The Last of Us» en série télévisée, par la plate-forme de streaming HBO Max. La comédienne, qui incarnera le personnage d’Ellie, pense que la majorité d’entre eux apprécieront la fiction.

«C’est une expérience immersive de jouer à un jeu vidéo où on passe du temps à incarner des personnages, et interagir avec eux. Je comprends l’attachement des personnes à ces personnages et leur volonté de protéger cette relation. Nous comprenons totalement leur inquiétude. Je pense que nous avons fait du bon travail. Je ne m’en fais pas, ça va être sympa, et si certains détestent la série, qu’il en soit ainsi», explique-t-elle.

Dans cette série en 9 épisodes développée par Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann, le créateur du jeu vidéo, le comédien Pedro Pascal incarne Joel, un homme chargé d’escorter la jeune Ellie, incarnée par Bella Ramsey, pour un périlleux voyage dans un monde post-apocalyptique, après qu’un virus ayant échappé à tout contrôle a ravagé la population mondiale. Cette jeune fille a la particularité d’être naturellement immunisée contre ce virus, et pourrait être la clef pour sauver l’humanité.