Scream 6 : la comédienne Melissa Barrera promet un film très gore

Dans un entretien avec le site américain Collider, Melissa Barrera, qui incarne le personnage de Sam Carpenter dans «Scream 5», promet que le sixième volet sera beaucoup plus gore que le précédent film.

L’horreur monte d’un cran. Dans une interview accordée au site américain Collider, Melissa Barrera, qui joue le rôle de Sam Carpenter dans le dernier «Scream», assure que le sixième volet de la franchise horrifique sera autrement plus gore que tout ce que les fans ont pu voir jusqu’alors. Selon elle, si les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett n’ont pas osé pousser le curseur du gore trop loin dans leur premier film, ils se sentent désormais totalement libres d’assouvir leur désir dans le prochain.

«Il y avait un dicton sur le plateau, car Matt et Tyler demandaient toujours plus de sang et plus de sueur. ‘Plus de sang’ était le dicton parce qu’ils en voulaient toujours plus», confie-t-elle. «Dans le dernier ‘Scream’, ils marchaient sur des œufs en s’efforçant de coller au maximum avec les standards de la franchise, et de garder leurs projets sanglants sous contrôle. Mais avec celui-ci, ils se sont dit qu’ils allaient y aller à fond. C’est potentiellement cent fois plus gore», poursuit la comédienne.

À noter que «Scream 6» verra les personnages principaux quitter la petite ville de Wosboro pour partir s’installer à New York. Un nouveau terrain de jeu pour Ghostface, qui sèmera la mort dans les rues de la mégalopole, sous les yeux d’habitants qui refusent de s’impliquer.